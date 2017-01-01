Надо ли запрещать порошковый алкоголь в России?

В Госдуму внесен законопроект, запрещающий порошковый алкоголь, о котором многие россияне даже не слышали.

Порошковый алкоголь – японское изобретение, причем довольно старое, еще 50-х годов прошлого века. В 70-х идею доработали и запатентовали в США. Речь идет о пудре, которая представляет собой этиловый спирт, заключенный в оболочку циклодекстрина – углевода, полученного из крахмала. При растворении в воде спирт высвобождается, получается алкогольный напиток. В чем проблема?

– Нет данных о безопасности этого продукта, – объясняет Вадим Дробиз, директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя. – В некоторых штатах он был запрещен, потому что не исследованы возможные последствия.

Запретить порошковый алкоголь в разное время требовали Роспотребнадзор, Мособлдума, Росалкогольрегулирование, лично премьер Дмитрий Медведев. Логику понять можно: не являясь напитком, сухой алкоголь не подпадает под действие антиалкогольного законодательства – вообще никак не фигурирует в нем. Значит, может быть доступен юным химикам, среди которых даже двоечник осилит нехитрый процесс превращения порошка в жидкость. В пояснительной записке к законопроекту упоминается, что сухой алкоголь может быть основой для слабоалкогольных коктейлей – производитель, кстати, этого и не скрывает, выпускает порошки со вкусом популярных дринков. Сторонники запрета, кроме того, обращают внимание на возможность использовать сию продукцию не по назначению: «...например, возможно употребление ее в сухом виде, изменение дозировки при разбавлении водой, вдыхание и другое», – объясняют авторы законопроекта. Вадим Дробиз между тем уверен, что это не повод для беспокойства:

– Я сторонник запрета, но по большому счету никому не нужен этот порошковый алкоголь. Разве что охотнику, который в тайгу на полгода уходит. Он никого не заинтересовал ни в Европе, ни в Штатах, иначе бы присутствовал на нелегальном рынке. Два года назад американский производитель в рекламных целях заявил, что будет поставлять этот порошок в Россию, и все возбудились. Ну, пусть Госдума примет запрещающий его закон – на тот случай, если кто-нибудь про него в будущем вспомнит.

Законопроект, который ставит крест на порошковом алкоголе, внесен в Думу правительством РФ, так что есть основания полагать, что судьба этой субстанции предрешена – запретят. Как минимум: «до проведения официальных независимых исследований данного вещества».