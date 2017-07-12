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На "Аллее правителей" у пикетчицы отобрали три плаката, поданных Энтео

Общество

Ганненко Валерий 13:52, 22 сентября 2017

На открытии «Аллеи правителей» у пикетчицы вырвали из рук один за другим три плаката. Их ей подавал Дмитрий Энтео.

Как сообщает корреспондент Sobesednik.ru, на прошедшем в пятницу, 22 сентября, открытии новых монументов «Аллеи правителей» в Москве прошли одиночные пикеты.

Пикетчица Ольга из проекта «Декоммунизация» стояла с плакатом у бюста Владимира Ленина, когда охрана вырвала транспарант у нее из рук.

На одном из плакатов были цитаты из стихотворений Николая Гумилева — поэта, «расстрелянного по приказу того, чей памятник сегодня открывает Министр Культуры» [орфография создателей транспаранта сохранена], на другом — портрет и цитаты из стихотворений поэтессы Анны Ахматовой (жены Николая Гумилева).

Ольга взяла новый плакат, ей его подал находившийся рядом «православный активист» Дмитрий Энтео. Охрана вырвала у Ольги и этот плакат, затем еще один.

Однако, как сообщает наш корреспондент с места событий, никаких задержаний на открытии «Аллеи правителей» в Москве не было.

«Аллея правителей» во дворе музея военной формы Российского военно-исторического общества (РВИО) появилась меньше года назад. Скульптурные изображения правителей России различных эпох, представленные на аллее, созданы Зурабом Церетели. В пятницу на аллее представили семь бюстов руководителей Советского государства в России: Владимира Ленина, Иосифа Сталина, Никиты Хрущева, Леонида Брежнева, Юрия Андропова, Константина Черненко и Михаила Горбачева. Сообщается, что бюст Бориса Ельцина откроют в очередную годовщину со дня его рождения — 1 февраля. Среди участников церемонии были Зураб Церетели, вдова Бориса Ельцина Наина, а также министр культуры РФ и председатель РВИО Владимир Мединский.

Теги: Мединский

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