Минприроды составило топ-20 городов с самым грязным воздухом

Министерство природы РФ составило список 20 городов с наибольшим уровнем загрязнения атмосферы.

«Известия» пишут, что Минприроды подготовило доклад «О состоянии и об охране окружающей среды РФ».

В топ-20 городов с наибольшим уровнем загрязнения атмосферы вошли Биробиджан, амурский Благовещенск, Братск, Зима, Красноярск, Кызыл, Лесосибирск, Магнитогорск, Минусинск, Новокузнецк, Норильск, Петровск-Забайкальский, Селенгинск, Улан-Удэ, Усолье-Сибирское, Чегдомын, Черемхово, Черногорск, Чита, Шелехов.

По данным ведомства, за последние три года в РФ ухудшилась ситуация с выбросами вредных веществ в атмосферу. Так, например, в 2016 году в воздух попало свыше 31 тысячи тонн вредных примесей, что на 1,1 больше, чем в 2015 году.

В большинстве городов Дальневосточного, Сибирского и Уральского федеральных округов уровень концентрации загрязняющих веществ превышает предельно допустимый. Наиболее неблагоприятная ситуация сложилась в Сибири — в Красноярском и Алтайском краях, Кемеровской, Иркутской и Новосибирской областях.

За последние годы число больных астмой в стране увеличилось на 1,5% из-за загрязнения воздуха.

В Роспотребнадзоре отметили, что загрязнение атмосферы происходит в основном из-за отсутствия высокоэффективного газоочистного оборудования, эксплуатации устаревших технологий на промышленных предприятиях, тепловых электростанциях и бытовых котельных.