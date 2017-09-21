Михаил Прохоров продал "Сноб" и ушёл из медиабизнеса

Группа ОНЭКСИМ Михаила Прохорова продала 100% ООО «Сноб Медиа» его гендиректору Марине Геворкян.

Как пишет РБК, 18 сентября генеральный директор «Сноб» Марина Геворкян стала владельцем журнала «Сноб» и сайта Snob.ru.

Геворкян подтвердила, что сделка по продаже ООО «Сноб Медиа» закрыта, но её сумму она отказалась называть. По словам Геворкян, в 2018 году её проект должен стать безубыточным.

Отмечается, что группа ОНЭКСИМ решила прекратить своё участие в российских медиаактивах «в рамках реализации новой инвестиционной стратегии». «Сноб» был последним активом бизнесмена Михаила Прохорова в медиабизнесе.