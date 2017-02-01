Медведев выделил семи регионам 1 млрд рублей на доплаты к пенсиям

На сайте кабмина появился документ с распоряжением выделить регионам РФ 1 млрд рублей на социальные доплаты к пенсиям.

Как сообщается в документе, который подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, выделенная сумма позволит регионам выполнить обязательства по выплате доплат в полном объеме. Известно, что дополнительные средства получат семь российских субъектов.

«Дополнительные средства в объеме 1 млрд рублей распределены между бюджетами семи субъектов Федерации (республики Коми и Саха (Якутия), Камчатский, Приморский и Хабаровский края, Архангельская и Московская области), заявивших о наличии потребности в дополнительных средствах на выплату региональных социальных доплат к пенсии в 2017 году», — говорится на сайте правительства РФ.

Уточняется также, что численность получателей доплат в 2017 году составит около 407 тысяч человек.