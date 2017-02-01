МЧС призвало жителей Приморья изменить планы из-за тайфуна "Талим"

Спасатели предупредили жителей Приморья о приближении к Сахалину тайфуна «Талим» днем 18 и в ночь на 19 сентября.

Как сообщает Life, в МЧС призывают жителей Приморья отказаться от дальних поездок и воздержаться от пользования личным авто 18 и 19 сентября из-за разгула стихии.

«Главное управление МЧС России по Приморскому краю настоятельно призывает жителей и гостей Приморья скорректировать свои планы на период возможного влияния циклона», — приводит издание сообщение спасателей.

Отмечается также, что из-за надвигающегося на Сахалин тайфуна «Талим» в Кавалеровском, Ольгинском, Тернейском районах и в Дальнегорском городском округе пройдут дожди, а на восточном побережье усилится ветер до 17–22 м/с.