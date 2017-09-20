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Лидер "Христианского государства" задержан за призывы к поджогам

Общество

Ушаков Олег 11:11, 20 сентября 2017

Правоохранительные органы задержали лидера организации «Христианское государство — Святая Русь» Александра Калинина.  

РБК со ссылкой на ГУ МВД по Москве пишет, что сотрудники ФСБ и сотрудники департамента противодействия экстремизму МВД задержали Калинина в связи с его публичными призывами поджигать кинотеатры, в которых будут показывать фильм Алексея Учителя «Матильда». 

Во время обысков у Александра Калинина изъяли компьютер, а также электронные и аналоговые носители информации. 

Между тем «Интерфакс» сообщает, что Калинина и ещё двух человек задержали по подозрению в поджоге автомобилей возле офиса адвоката Константина Добрынина, представляющего интересы Учителя. 

Процессуальный статус лидера «Христианского государства» пока не определён, сказал источник агентства.   

Напомним, в начале 2017 года «Христианское государство» отправило в кинотеатры письма с требование отказаться от проката «Матильды», угрожая поджогами. 12 сентября стало известно, что сети кинотеатров «Синема парк» и «Формула кино» отказались показывать «Матильду» после угроз православных активистов. 14 сентября Александр Калинин сообщил «Медузе», что к нему обращались люди, которые предлагали звонить в кинотеатры с ложным сообщением о бомбах, чтобы сорвать прокат «Матильды».   

Как писал Sobesednik.ru, на «Христианское государство» подавали жалобы режиссёр Алексей Учитель, депутаты Госдумы и член Совета Федерации.   

 

 

Теги: Госдума Поклонская / "Матильда"

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