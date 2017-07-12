Кузнецова проверит законность лишения екатеринбурженки детей

Детский омбудсмен Анна Кузнецова рассмотрит дело жительницы Екатеринбурга, совершившей операцию по удалению груди.

Как сообщает ресурс Nation News, уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова решила проверить законность оснований, на которых женщину из Екатеринбурга лишили права опекунства.

Издание уточняет, что у екатеринбурженки забрали детей после того, как та удалила себе грудь из психологических побуждений. За этот поступок суд Екатеринбурга признал женщину психически нездоровой.

Детский омбудсмен подчеркнула, что еще рано делать какие-либо выводы о данном деле, и попросила дать ей время на рассмотрение и детальное изучение вопроса.