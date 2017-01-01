Кремль призвал не строить версии о волне "минирований" в РФ

Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков назвал телефонным терроризмом волну «минирований» в России.

Как ранее писал Sobesednik.ru, в правоохранительных органах заявили, что звонки с сообщениями о заложенных бомбах в зданиях поступают из-за рубежа от лиц, связанных с террористами.

Представитель Кремля Дмитрий Песков впервые прокомментировал ситуацию с «заминированными» зданиями в десятках городов России. «Безусловно, это телефонный терроризм, телефонное хулиганство. Президент, конечно, был проинформирован, как только началась эта череда хулиганских звонков», – цитирует Пескова Life.

По его словам, правоохранительные органы устанавливают хулиганов. При этом он призвал не строить догадки относительно личности злоумышленников и их целей: «Здесь какие-то трактовки вряд ли допустимы, здесь нужно подождать конкретных результатов тех мер, которые предпринимаются. Неуместно обсуждать какие-то версии».