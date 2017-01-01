Какие льготы положены многодетным семьям с 2017 года

В нынешнем году изменился перечень льгот, предоставляемых многодетным семьям, узнал Sobesednik.ru.

В России более 1 млн многодетных семей. Набор льгот для них в 2017-м немного обновился.

Если говорить о федеральном списке льгот (в каждом регионе есть еще и свои перечни), тут многодетные родители могут рассчитывать на такие новации:

– компенсация за обогрев жилья. Речь о тех, кто живет в частных домах и отапливает жилье углем или дровами;

– пособие по уходу за детьми от 1,5 до 3 лет (в размере МРОТ) теперь можно получить не только на родных, но и на усыновленных;

– молодые многодетные родители могут получить еще одно бесплатное образование, скажем, по более востребованной, чем у них есть, специальности. А также пройти переобучение, если им это необходимо.

Обращаться следует в службы соцзащиты по месту жительства.