К голодовке шахтеров в Забайкалье присоединились еще 17 человек

Число устроивших голодовку в городском поселении Вершино-Дарасунское Забайкальского края шахтеров увеличилось почти вдвое.

Как ранее писал Sobesednik.ru, 20 бывших работников закрытого рудника, принадлежащего компании «Южуралзолото», объявили голодовку из-за невыплаты заработной платы.

По информации РИА «Новости», 19 сентября к забастовке шахтеров в Забайкалье присоединились еще 17 человек.

«Количество голодающих составляет на сегодня 37 человек. Все они находятся в администрации. Врачи дежурят и контролируют состояние голодающих. Нарушений порядка нет», — приводит агентство слова сотрудника отделения полиции по Тунгокоченскому району Забайкальского края.

Кроме того, стало известно, что рудник, на котором шахтером не выплачивалась зарплата, теперь принадлежит ООО «Урюмкан». Однако долги перед голодающими работниками образовались еще при предыдущем владельце.