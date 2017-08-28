Из-за выброса нефти под Оренбургом газами отравились 28 детей

Власти Оренбуржья ввели на территории области режим ЧС после аварии на нефтяной скважине около поселка Самородово.

Как сообщает РИА «Новости», после разгерметизации скважины №1105-2 рядом с поселком Самородово в Оренбургской области произошел выброс нефтяной жидкости и сероводорода.

По информации издания, в результате аварии медицинская помощь понадобилась 46 местным жителям, в том числе 28 детям.

«К медикам за сутки обратились 46 человек, из них 28 — это дети. Накануне в больницы Оренбурга были госпитализированы 22 ребенка из этого поселка, у всех них диагностирована легкая степень отравления сероводородом, за ними всю ночь наблюдали специалисты», — приводит агентство слова представителя пресс-службы губернатора Оренбургской области.

Кроме того, медицинские работники продолжают следить за состоянием здоровья жителей поселка — обходят жителей и обзванивают семьи.

Уточняется также, что после ЧП уже было заведено уголовное дело о нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ.