Из пешек в дамки: как живут охотницы за олигархами

Sobesednik.ru выяснил, по каким законам живут охотницы за чужими богатствами.

Один из богатейших людей России, бывший губернатор Чукотки Роман Абрамович недавно объявил о разводе с третьей женой Дарьей Жуковой. 50-летний бизнесмен и 35-летняя дизайнер прожили в браке 10 лет. Теперь же завидный жених стал объектом внимания всех голддиггерш, что в переводе означает «золотоискательницы».

«Москва – это большая лотерея, здесь можно выиграть всё сразу. Тут живут дипломаты, художники, поэты, внешторговцы – и практически все они мужчины. Понимаешь?! А мы – женщины». Героиня Веры Алентовой в фильме «Москва слезам не верит» так и не поняла пламенных речей героини Ирины Муравьевой. Но современные девушки еще как понимают. Как только в России появились олигархи, так сразу же началось и движение голддиггерш. Они не стесняются клейма содержанок, на упреки отвечают: «Завидуйте молча!» Их главная цель – стать богатыми, ничего для этого не делая, а значит, завладеть чужим кошельком. Ну, конечно, для этого тоже нужно приложить немалые усилия, ведь на одного олигарха в нашей стране приходятся сотни золотоискательниц. И тут важно поддерживать конкурентоспособный товарный вид на «рынке личностей»: губки-пельмени поддуть, попу накачать, грудь сделать. Но девушки давно смекнули, что бизнесменам с «куклами без мозгов» общаться неинтересно, да и стыдно выводить их в свет. Поэтому дамы начали не только обучаться светским манерам, но и повышать уровень своей образованности. У них в запасе всегда есть парочка цитат из известных классических произведений.

– Когда едешь по Рублевскому шоссе рано – часов в 5–6 утра, – видишь очень много девочек в помятой одежде, с потекшим макияжем. Это те, кого привезли и потом выставили за дверь. И они ловят на дороге машину, – говорит топ-модель и жена олигарха Ольга Родионова.

Ольга Родионова // Фото: Global Look Press

Завсегдатаи светских тусовок убеждены в том, что в Москве действует специальный центр, где есть досье на всех известных олигархов. Там подробно прописаны их любовные пристрастия. Таким образом, зная вкусовые предпочтения, команда специалистов – визажисты, фитнес-тренеры, психологи – начинает работать с девочками в возрасте примерно до 25 лет. И потом «объект» якобы случайно встречает подготовленную красотку, и если уж попадает в ее сети, то все в шоколаде: девочка при богатом мужчине, а ее наставники получают очень солидные гонорары от своей ученицы. Очевидно, что Роман Абрамович в картотеке этого центра теперь №1. И кто завладеет его сердцем, а точнее – кошельком, непонятно. Но в ряде СМИ уже сообщали: мол, актриса Юлия Пересильд, активно плясавшая перед олигархом на прошедшем этим летом «Кинотавре» в Сочи, стала его новой пассией. Но 32-летняя девушка от слухов открестилась и, поблагодарив журналистов за веру в нее, написала в своем инстаграме: «Целый день звонят журналисты... и в общем это ж не первый раз – я в этом смысле Бывалая! Опять Роман... сама себе удивляюсь какая я романтичная. Как все успеваю. Но я лично горжусь сама собой – кто может похвастаться такой умной и талантливой компанией! Ладно ложусь спать довольная собой, что вообще бывает редко».

Юлия Пересильд // Фото: Global Look Press

– Богатые мужчины во всех девушках видят охотниц за кошельком, поэтому часто устраивают для них всевозможные проверки. К даме, на которую положил глаз свободный богатый мужчина, подкатывает какой-нибудь мачо на «Порше», начинает за ней ухаживать. А позже выясняется, что это был человек нанятый, его цель – проверить, верна дама или нет, – объясняет психолог, автор книги «Как стать vip-женой» Александр Кичаев. – Иногда олигархи говорят: мол, я банкрот, бизнес пропал – и смотрят, как она будет реагировать.

Часто голддиггерши становятся «профессиональными любовницами», их задача – в любое время суток выглядеть на все сто и быть всегда на связи.

– Он ей звонит, и буквально по свистку она должна быть через час в указанном ресторане и войти туда так, чтобы все мужчины ахнули, а он гордился. Это кукла Тутси с бантиками и на пуантах, – говорит психолог и писательница Наталья Толстая, часто работающая с богатыми клиентами. – Такие девушки не могут себе позволить никаких лишних эмоций, ей не дозволено говорить мужчине все, что она думает, бить посуду, скандалить.

Куда приводят мечты о сладкой жизни с яхтами, бриллиантами и принцем на белом «Бентли»?! Голддиггерша, поверив в сказку и принца, живет не своей жизнью, а мечтой, которая обычно потом разбивается о суровые реалии вдребезги...