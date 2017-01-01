Глава Роскомнадзора рассказал о плате сотрудников за мат

Глава Роскомнадзора Александр Жаров предложил интернет-сообществу перестать использовать мат в общении.

Александр Жаров в интервью телеканалу «Россия 24» осудил использование мата в Сети, подчеркнув, что сам относится к нему негативно. «Я считаю, что если ты находишься в публичной плоскости, то должен вести себя прилично. И приличное поведение предполагает неиспользование обсценной лексики», — заявил глава надзорного ведомства.

Он отметил, что за использование мата штрафуют только СМИ, однако в Роскомнадзоре сотрудники платят по рублю за каждое нецензурное слово.

«За последние четыре года, что мы используем эту меру, количество мата в нашем сообществе уменьшилось. Уверен, что если интернет-сообщество решит на принципах саморегулирования перестать ругаться матом, то произойдет то же самое», — заключил Жаров.