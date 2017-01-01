Глава МЧС назвал серьёзной проблемой волну эвакуаций в РФ

Глава МЧС Владимир Пучков заявил, что волна телефонного терроризма в России не является учениями.

Как ранее писал Sobesednik.ru, ФСБ и МВД провели закрытое межведомственное совещание на тему телефонного терроризма. По данным источников, силовики рассматривают версию о том, что за массовыми звонками о бомбах стоят хакеры из Брюсселя. До этого СМИ со ссылкой на свои источники писали, что волну эвакуаций в РФ запустили из Украины.

Министр Владимир Пучков сообщил, что в ведомстве держат на особом контроле все вопросы, связанные с анонимными звонками о минировании зданий.

«Это большая и серьёзная проблема, МЧС России в соответствии с действующими нормативными документами осуществляет полное реагирование с привлечением пожарно-спасательных и других специализированных подразделений», – цитирует Пучкова «Интерфакс».

По его словам, МЧС участвует в организации эвакуации людей, оказывает адресную помощь и поддержку людям с детьми и гражданам пожилого возраста.

Отметим, что в МЧС впервые с 10 сентября, когда начались массовые эвакуации зданий по всей стране, прокомментировали эту ситуацию.