Экс-хозяина "Черкизона" шокировали обыски по 12 его адресам

У бывшего владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова проходят обыски по 12 адресам.

Об обысках у бизнесмена сообщил его адвокат Александр Добровинский. «Задействованы десятки человек. Ищут что-то, что не могут найти. Я только что говорил с ним по телефону. Человек в шоке. Что это? Из-за брата?» – написал он у себя в Facebook.

Как писал «Росбалт», в апреле Тельмана Исмаилова заподозрили в причастности к преступной группе, которая, по предварительным данным, совершила восемь заказных убийств. Показания против предпринимателя дал один из членов этой банды – Гарри Белоцерковский, который якобы был близок к семье экс-директора Черкизовского рынка. По словам Белоцерковского, убийства были совершены в период с 2000 по 2016 год в ходе «криминальной войны» из-за торговых площадок в Москве.

Ранее Рафику Исмаилову, брату экс-владельца рынка, предъявили обвинения и заключили под арест. Другого брата бизнесмена, Вагифа Исмаилова, объявили в розыск.