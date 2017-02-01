Двум девушкам дали срок за подготовку терактов в ростовских ТРЦ

Двух безработных жительниц Ростова-на-Дону приговорили к 14,5 и 9 годам колонии за подготовку терактов в 2015-2016 годах.

Как сообщает РИА «Новости», две уроженки Ростова-на-Дону и Казахстана Татьяна Карпенко и Наталья Гришина были приговорены Северо-Кавказским окружным военным судом к 14,5 и 9 годам колонии.

По информации издания, девушек обвиняли в приготовлении к теракту, содействии террористической деятельности и незаконном обороте взрывных устройств, а также в склонении лица к совершению преступления. Однако во время предварительного слушания подсудимые вину не признали.

Уточняется, что обе фигурантки дела имеют неоконченное высшее образование и являются безработными. По версии следствия, Карпенко и Гришина разделяют идеи исламистских радикальных движений и ИГИЛ [также ИГ, «Исламское государство» — террористическая организация, признанная экстремистской и запрещенная на территории РФ решением суда — прим. Sobesednik.ru].