Диана Гурцкая: Главное – не должности, а чтобы люди чувствовали сердцем

Певица Диана Гурцкая – о том, как общество балансирует на краю пропасти, и о том, нужен ли инвалидам омбудсмен.

Как писал Sobesednik.ru, 18 сентября группа депутатов от ЛДПР во главе с вице-спикером Думы Игорем Лебедевым внесла в Госдуму законопроект, предусматривающий создание должности уполномоченного по защите прав инвалидов в России. Согласно документу, омбудсмен назначается президентом на пять лет, но не более чем на два срока подряд. Уполномоченный не может быть сенатором или депутатом, говорится в проекте закона. На выплату денежного содержания уполномоченному предлагается выделять 2,3 миллиона рублей ежегодно.

Недавно один из инициаторов законопроекта, Игорь Лебедев, оказался в центре скандала из-за своих слов о безрукой девочке, которая на видео ест с помощью ног. «Зачем таким детям разрешают появляться на свет», – задался вопросом парламентарий, подняв волну общественного негодования. Позднее Лебедев извинился перед матерью ребёнка и пригласил её в Госдуму в качестве эксперта по вопросам, связанным с инвалидами.

Что делается сегодня для людей с инвалидностью? Нужен ли им свой заступник со статусом уполномоченного при президенте? И о чём свидетельствуют некоторые высказывания известных персон в адрес инвалидов? Sobesednik.ru узнал, что думает об этом председатель комиссии Общественной палаты по поддержке семьи, материнства и детства, заслуженная артистка России Диана Гурцкая:

– Предлагается создать не очередную комиссию, а должность уполномоченного по правам инвалидов.

– Сегодня очень много компетентных органов, занимающихся защитой прав инвалидов. Я сама состою в комиссии при Президенте РФ по делам инвалидов под руководством Александры Юрьевны Левицкой. Поэтому я знаю, какая глобальная работа идёт по всем профилям. Поэтому если кто-то думает, что комиссии не работают, это не совсем правильно.

Создавать какую-то новую комиссию или должность уполномоченного по правам инвалидов – это хорошо, но надо меняться, людям надо меняться. И никакие должности и усилия государства не смогут изменить сознание. Я слышала высказывание Игоря Лебедева. Меня это поразило и очень сильно расстроило. Если человек может позволить себе такие высказывания, то здесь уже никакая должность уполномоченного не спасет. Я очень хорошо знаю Владимира Вольфовича [Жириновского], и когда встречусь, я с ним по этому поводу обязательно поговорю.

Главное – это не должности и комиссии, а чтобы люди чувствовали сердцем и душой. Чтобы люди видели сердцем и душой. Чтобы люди слышали сердцем и душой. После высказывания Игоря Владимировича возникает некий такой вопросительный знак – как люди вообще могут так думать? Прежде всего надо, чтобы человек себя поменял, а если что-то создаётся, то это должно быть по-настоящему.

– Я прочитал материал «Новой газеты» о молодой паре из Красногорска, у которой хотели отобрать ребёнка в роддоме. Вы им помогли…

– Помогла – это громко сказано. Мне трудно говорить, что я кому-то в чём-то помогла. Но, безусловно, я не могла остаться в стороне, потому что там жуткая произошла история. Молодые ребята с инвалидностью по зрению. У них родился ребёнок. В роддоме решили («юрист», очень хорошо знающий своё дело, или врачи) не отдавать им ребёнка. Им говорили, например: «Мы положим ребёнка на стол, а как вы его найдёте?» Представляете?! Это же унижение человеческого достоинства! Где у этих людей сердце?! Где у этих людей душа?!

Юрист, если он любит и знает свою работу, должен понимать, что Конвенция ООН о правах инвалидов устанавливает, что ребёнок не может быть разлучён с родителями по причине их инвалидности. Там также сказано, что ребёнка забирают при непосредственной угрозе жизни и здоровью, а в этой семье всё замечательно – и квартиру они купили, и бабушки им помогают, и сами они о себе хорошо заботятся, и работают они. Никакой угрозы здесь не существовало. И как я могла остаться в стороне?..

Иван и Лилия Череневы из Красногорска // Фото: кадр YouTube

– Вы как человек неравнодушный, компетентный и медийный могли бы занять должность уполномоченного по правам инвалидов, если её создадут?

– Главная должность для меня – это помочь человеку, которому я нужна. У каждого человека должен быть такой стимул «я должна помочь», а не то чтобы я должна сидеть в кабинете и быть вот с этим статусом [уполномоченного]. Главное – помогать душой и сердцем. Я не вправе о себе говорить, что вот я бы занялась... кто я такая, чтобы о себе так громко говорить? Никоим образом.

А моя медийность как раз должна помочь тем, что я могу донести, что такому-то и такому-то человеку нужна помощь. Если я что-то не могу сделать, то я могу донести до людей. В этом плане моя медийность мне помогает.

Я довольно эмоционально высказываюсь, потому что, честно говоря, меня обижает, когда неправильно выражаются по отношению к людях с инвалидностью. Будь это родители детей-инвалидов, о которых высказалась Ольга Крыштановская [«Причины у инвалидности разные, но самая главная – это пьяное зачатие. Это вовсе не те случаи, когда сбой даёт ДНК или мутации какие-то возникают. Это доли процента. В основном это пьяные семьи, асоциальный образ жизни матерей, которые рожают от разных мужчин в беспамятстве иногда много-много детей». Позднее социолог извинилась за это высказывание – прим. ред.]. Будь это мои незрячие ребята, которым не отдавали ребёнка. Мне обидно! Мы думаем, что сегодня исчезают стереотипы и что к людям с инвалидностью уже по-другому относятся. Мы говорим об интеграции, об инклюзии, о доступной среде... Да, на самом деле многое меняется, но проходит определённое время, и мы опять сталкиваемся с какой-то пустотой и скатываемся в пропасть. Этого не должно быть. И нельзя об этом молчать! И если мы создаём должность, это должна быть настоящая работа.

Я ещё раз скажу, что Александра Юрьевна Левицкая, которая возглавляет комиссию при президенте, – это потрясающий человек, который болеет за нас за всех – людей с инвалидностью. Я руковожу рабочей группой по культуре, у нас регулярно проходит множество встреч, мероприятий, реализуются очень качественные проекты, мы общаемся с людьми с инвалидностью о том, как бы что где улучшить – и в здравоохранении, и в образовании... Идёт глобальная работа.