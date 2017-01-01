ЦИК насчитал 337 правонарушений в ходе избирательной кампании

В ЦИК России рассказали о количестве правонарушений, зафиксированных за весь период избирательной кампании.

Как сообшает РИА «Новости», за все время выборов ЦИК насчитала 337 административных правонарушений, в результате которых составлено 215 протоколов, переданных в суд.

«За 10 сентября выявлено 78 правонарушений, по ним было составлено 47 протоколов об административных правонарушениях», — уточняет ЦИК.

Кроме того, известно, что за нарушения в ходе избирательной кампании возбудили 12 уголовных дел, а в день голосования 10 сентября — только одно.