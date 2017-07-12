Автор памятника Калашникову предложил исправить монумент

Скульптор Салават Щербаков не исключил, что на памятнике Калашникову могла быть изображена схема немецкого автомата.

21 сентября историй Юрий Пашолок в своем Facebook обратил внимание на то, что на установленном в Москве памятнике Михаилу Калашникову изображена схема немецкого автомата «Штурмгевер».

Автор монумента Салават Щербаков в разговоре с русской службой «Би-Би-Си» признался, что в памятнике действительно могут быть ошибки, и выразил готовность их исправить.

«Ошибка закрасться могла. Мы советовались со специалистами [при работе над памятником]. Но если появился еще какой-то специалист, который думает по-другому, мы с благодарностью примем от него информацию, если что-то неверно — подправим. Но никакого злого умысла, что-то кто-то подсунул, какую-то козу, чертика или дьявола, такого нет», — сказал Щербаков.

При этом он отметил, что пока у него создается впечатление, что ошибочные выводы сделал историк.

Щербаков добавил, что использовал не только архивные документы при работе над памятником, но и информацию из Сети. «В интернете могли закрасться ошибки, уже было такое», — заключил он.