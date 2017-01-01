Акции против "Матильды" устроили православные в Москве и Омске

В Омске и в Москве состоялись молитвенные стояния против фильма «Матильда».

Ранее Sobesenik.ru писал, что Владимир Мединский высказался против давления на фильм «Матильда».

Как пишет РИА «Новости», 17 сентября у стен Свято-Успенского кафедрального собора в центре Омска собрались противники «Матильды». Участники акции пришли с плакатами, на которых написали различные лозунги.

Например, «Народ имеет право на защиту своих святых», «Россия с Богом!», «Руки прочь от русского царя», «Хватит издеваться над русскими».

В молитвенном стоянии в Омске принял участие иерей Александр Лемешко.

В это же время противники «Матильды» собрались на молитвенное стояние в Москве в храме Воскресения Христова в Кадашах. Об этом сообщил портал Life.