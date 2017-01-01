Адвокат "ловца покемонов" обжаловал вердикт в Свердловском облсуде

Защитник Руслана Соколовского Алексей Бушмаков подал кассационную жалобу на вынесенный блогеру вердикт.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что уральский блогер Руслан Соколовский отказался прийти на второе заседание совета блогеров при Госдуме.

Как сообщает РИА «Новости», адвокат Соколовского, получившего условный срок за «ловлю покемонов» в екатеринбургском Храме-на-Крови, направил кассационную жалобу в президиум Свердловского облсуда.

«Она 14 сентября подана, ей присвоен номер, но судья-докладчик пока не назначен», – расскаазал адвокат уральского блогера Алексей Бушмаков.