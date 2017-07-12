50 тысяч жителей Кемеровской области получат бесплатные продукты

В Кемеровской области инвалидам и военным начали раздавать бесплатные продуктовые наборы.

Как сообщает ОТР, почти 50 тысяч жителей Кемеровской области получат бесплатные продуктовые наборы, в которые входят по 50 кг картофеля, 10 кг моркови, капусты и свеклы.

Уточняется, что льготные продукты получат инвалиды, военнослужащие, а также родственники погибших сотрудников правоохранительных органов.

Местные жители в разговоре с телеканалом отметили, что продукты «в хорошем качестве», а содержимого набора хватает более чем на полгода.