30% москвичей готовы к раздельному сбору мусора

Власти столицы рассказали, когда в Москве начнется раздельный сбор мусора.

Руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Антон Кульбачевский в разговоре с «Известиями» рассказал, что раздельный сбор мусора в Москве начнется не раньше 2021 года.

«По оптимистическим прогнозам это произойдет в 2021–2022 годах. После того как в 2019 году полностью вступит в силу закон "Об отходах производства и потребления", — объяснил он. — Я думаю, что у бизнеса появится стимул вкладывать в эту отрасль. Но прежде предприниматели должны увидеть, что им выгодно, например, собрать 100 тысяч штук алюминиевых банок и переработать их».

По словам Кульбачевского, сейчас за раздельный сбор мусора выступает менее половины населения столицы. «Мы выяснили, что около 30% москвичей уже готовы к раздельному сбору», — отметил он.