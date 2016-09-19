Общество
15:31, 19 Сентября 2016 Версия для печати

В СК пока не знают о работе зарезанной в Москве девушки

В Следственном комитете раскрыли детали смерти зарезанной в Москве 20-летней девушки.

Sobesednik.ru ранее сообщал своим читателям о том, что в районе Хамовники ЦАО неизвестный зарезал девушку 1996 года рождения. По информации российских СМИ, девушка работала флористом

Официальный представитель Главного следственного управления СКР по Москве Юлия Иванова сказала Sobesednik.ru, что по факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело.

«Мужчина вчера (18 сентября — прим. Sobesednik.ru) обнаружил тело девушки. При визуальном осмотром были обнаружены признаки насильственной смерти, колото-резаные ранения в области шеи и в области головы, — рассказала Иванова. — Она скончалась на месте происшествия от полученных ранений».

Представитель СК отметила, что в настоящее время следователи проводят комплекс мер для задержания преступника.

На вопрос о том, верна ли информация о месте работы девушки, Иванова ответила, что пока не знает. «Информацией по поводу работу и семейного положения пока не обладаю», — сказала представитель СК Sobesednik.ru.

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Карпухина Мария

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