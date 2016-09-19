Итоги выборов в Госдуму РФ глазами читателей Sobesednik.ru

Итоги голосования читателей Sobesednik.ru за новый состав Госдумы РФ не совпали с мнением большинства россиян

Итоги голосования читателей Sobesednik.ru за новый состав Госдумы РФ не совпали с мнением большинства россиян.

На сайте Sobesednik.ru во время предвыборной кампании проводился опрос: «За кого бы вы проголосовали на выборах в Госдуму РФ?» 18 сентября по всей стране прошел единый день голосования. Ранее мы писали о зафиксированной по стране явке и предварительных результатах.

Уже известны результаты и нашего опроса. Надо отметить, что читатели Sobesednik.ru проголосовали совершенно иначе, нежели большинство населения России. Так, по мнению читателей, в Госдуму седьмого созыва должны войти партии ПАРНАС (с показателем в 25%), «Яблоко» (20%), КПРФ (18%), ЛДПР (7%), «Справедливая Россия» (6%) и «Единая Россия» (5%) и «Партия роста» (5%).

3% голосов, соответственно, и госфинансирование должны получить «Коммунисты России» и «Российская партия пенсионеров за справедливость».

Остальные партии не смогли преодолеть барьер в 3%, по мнению читателей. Sobesednik.ru благодарит всех за участие в нашем опросе. Всего в опросе приняли участие 14144 человека.