Общество
10:39, 19 Сентября 2016 Версия для печати

Итоги выборов в Госдуму РФ глазами читателей Sobesednik.ru

Опрос
Итоги голосования читателей Sobesednik.ru за новый состав Госдумы РФ не совпали с мнением большинства россиян
Фото: Sobesednik.ru

Итоги голосования читателей Sobesednik.ru за новый состав Госдумы РФ не совпали с мнением большинства россиян.

На сайте Sobesednik.ru во время предвыборной кампании проводился опрос: «За кого бы вы проголосовали на выборах в Госдуму РФ?» 18 сентября по всей стране прошел единый день голосования. Ранее мы писали о зафиксированной по стране явке и предварительных результатах.

Уже известны результаты и нашего опроса. Надо отметить, что читатели Sobesednik.ru проголосовали совершенно иначе, нежели большинство населения России. Так, по мнению читателей, в Госдуму седьмого созыва должны войти партии ПАРНАС (с показателем в 25%), «Яблоко» (20%), КПРФ (18%), ЛДПР (7%), «Справедливая Россия» (6%) и «Единая Россия» (5%) и «Партия роста» (5%).

3% голосов, соответственно, и госфинансирование должны получить «Коммунисты России» и «Российская партия пенсионеров за справедливость».

Остальные партии не смогли преодолеть барьер в 3%, по мнению читателей. Sobesednik.ru благодарит всех за участие в нашем опросе. Всего в опросе приняли участие 14144 человека.

читайте также:Элла Памфилова
Дмитрий Орешкин – о двух вариантах "провала" думских выборов
Эмоциональная реакция главы ЦИК РФ накануне думских выборов — свидетельство ее честности, считает известный политолог »

читайте также:Если на выборы тратятся деньги, значит, их кто-то зарабатывает
Платные массовки дают аттракцион предвыборной щедрости
Sobesednik.ru выяснил расценки на платные участия в массовых агитационных мероприятиях в связи с предвыборной кампанией »

Также по теме
Выбоpы-2016

Выбор читателей

﻿
Новости Партнеров

Loading...

Новое на сайте

Леонид Агутин боится стать дедушкой
11:03, 19 Сентября 2016
Наставник «Голоса» Леонид Агутин не на шутку обеспокоен безопасностью собственной дочери, узнал Sobesednik.ru
»
Итоги выборов в Госдуму РФ глазами читателей Sobesednik.ru
10:39, 19 Сентября 2016
Итоги голосования читателей Sobesednik.ru за новый состав Госдумы РФ не совпали с мнением большинства россиян
»
Михаил Осокин: Чем ниже пенсии, тем толще офшорный кошелек
10:05, 19 Сентября 2016
Обозреватель Sobesednik.ru — о том, откуда берутся дыры в бюджете, и о тех, кем их предпочитают затыкать
»