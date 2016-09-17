Общество
15:02, 17 Сентября 2016 Версия для печати

Отец мог украсть детей под Тулой после ссоры с их матерью

В СКР по Тульской области раскрыли подробности дела о похищении двух детей в поселке Рассвет.

Sobesednik.ru ранее писал о том, что в поселке Рассвет Тульской области задержали мужчину, который подозревается в похищении двух детей. По предварительным данным, 15 сентября отец двух братьев 2007 и 2009 года рождения насильно увез их из школы в неизвестном направлении. Детей нашли сотрудники полиции.

Как сообщила Sobesednik.ru старший помощник руководителя СУ СКР по Тульской области Татьяна Грызлова, сейчас с детьми все в порядке.

«В настоящий момент данных о том, что им причинил какие-либо повреждения, нет. Они все у мамы, живы, здоровы, — сказала она. — Соотвественно, это все будет еще уточняться в процессе расследования».

На вопрос о том, что толкнуло отца на кражу детей, Грызлова ответила, что причина могла быть в семейных конфликтах.

«Основная причина, которая сейчас рассматривается, — это семейные конфликты между матерью детей и ее бывшем мужем, биологическим отцом детей», — сказала Татьяна Грызлова Sobesednik.ru.

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