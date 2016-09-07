Общество
13:49, 07 Сентября 2016 Версия для печати

Студентка КемГУ назвала шум вокруг "голых студентов" "неприятным"

Первокурсница исторического факультета КемГУ прокомментировала скандальное посвящение студентов.

Sobesednik.ru ранее писал о том, что в Сеть попали фотографии голых первокурсников исторического факультета, сделанные на посвящении в Кемеровском государственном университете. После скандальных фотографий руководство университета уволило декана исторического факультета и двух его заместителей, а также решило впредь проводить посвящения в актовом зале под строгим надзором.

Sobesednik.ru связался с одной из первокурсниц, поступившей на исторический факультет в КемГУ, Ольгой Альшевской. Она призналась, что на посвящении не была, однако последовавший за скандалом шум считает неоправданным.

«Декана жаль, конечно, — сказала Ольга корреспонденту Sobesednik.ru. — Дело приобрело нездоровый резонанс, СМИ вырастили из такого инфоповода настоящего монстра. Не стану осуждать участников, каждый [делает то, что] хочет. Не моё дело. Но этот шум просто неоправдан и даже неприятен. Кому-то это было нужно, а вот зачем — я не знаю», — сказала студентка.

Напомним, выпускники вуза вступились за уволенного декана, а глава Всероссийского студенческого союза Олег Цапко напомнил, что на посвящениях каждый год происходят неприятные и скандальные случаи.

читайте также:Кемеровский государственный университет
Глава союза студентов о скандале в КемГУ: Безобидный конкурс пошел как-то не так
Глава Всероссийского студенческого союза Олег Цапко рассказал о том, что творится в России на посвящениях в студенты. »

читайте также:
Ректор поощрит студенток, принявших роды на рейсе Хабаровск – Пхукет
Студенток хабаровского медуниверситета поощрят за помощь при родах на борту самолёта, летевшего из Хабаровска в Пхукет  »

Также по теме
Посвящение в Кемерово
Карпухина Мария

Выбор читателей

﻿
Новости Партнеров

Новое на сайте

Станислав Белковский: Курилы – в обмен на Крым?
13:07, 07 Сентября 2016
Обозреватель Sobesednik.ru Станислав Белковский – о встрече Владимира Путина с премьер-министром Японии Синдзо Абэ
»
Отказ Украины от участия в ЧМ-2018 в ГД сочли "популистским заявлением"
11:37, 07 Сентября 2016
Глава комитета Госдумы по спорту прокомментировал возможный отказ Украины от участия в финале ЧМ-2018
»
Как Госдума хоронит законопроекты
11:36, 07 Сентября 2016
Экс-депутат Геннадий Гудков рассказал Sobesednik.ru о судьбе предвыборных инициатив депутатов Госдумы
»