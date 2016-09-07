Студентка КемГУ назвала шум вокруг "голых студентов" "неприятным"

Первокурсница исторического факультета КемГУ прокомментировала скандальное посвящение студентов.

Sobesednik.ru ранее писал о том, что в Сеть попали фотографии голых первокурсников исторического факультета, сделанные на посвящении в Кемеровском государственном университете. После скандальных фотографий руководство университета уволило декана исторического факультета и двух его заместителей, а также решило впредь проводить посвящения в актовом зале под строгим надзором.

Sobesednik.ru связался с одной из первокурсниц, поступившей на исторический факультет в КемГУ, Ольгой Альшевской. Она призналась, что на посвящении не была, однако последовавший за скандалом шум считает неоправданным.

«Декана жаль, конечно, — сказала Ольга корреспонденту Sobesednik.ru. — Дело приобрело нездоровый резонанс, СМИ вырастили из такого инфоповода настоящего монстра. Не стану осуждать участников, каждый [делает то, что] хочет. Не моё дело. Но этот шум просто неоправдан и даже неприятен. Кому-то это было нужно, а вот зачем — я не знаю», — сказала студентка.

Напомним, выпускники вуза вступились за уволенного декана, а глава Всероссийского студенческого союза Олег Цапко напомнил, что на посвящениях каждый год происходят неприятные и скандальные случаи.