"Олимп Юг" не знает об участии сотрудников в перестрелке в Одессе

Представители Villa le Premier и охранной фирмы «Олимп Юг» прокомментировали перестрелку в гостинице в Одессе.
Sobesednik.ru ранее писал о том, что в гостинице Villa le Premier произошла перестрелка. По данным полиции Одесской области, инцидент произошел из-за конфликта двух хозяев отеля. Один из них нанял для участия в потасовке охранную фирму «Олимп Юг», другой — агентство «АС».
В одесской гостинице Villa le Premier прокомментировать перестрелку Sobesednik.ru не смогли.
«К сожалению, мы не комментируем ничего. На данный момент не могу вам ничего сказать», — сказала сотрудница отеля.
Тем временем сотрудники охранной фирмы «Олимп Юг», охранники которой, по версии полиции, причастны к перестрелкам, о случившемся не знают.
«Этого я не знаю, это мне неизвестно, — ответила сотрудница фирмы на просьбу Sobesednik.ru прокомментировать произошедшее. — Такой информации мы не даем».
С охранным агентством «АС» Sobesednik.ru связаться не смог.