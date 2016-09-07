Общество
10:14, 07 Сентября 2016 Версия для печати

"Олимп Юг" не знает об участии сотрудников в перестрелке в Одессе

Представители Villa le Premier и охранной фирмы «Олимп Юг» прокомментировали перестрелку в гостинице в Одессе.

Sobesednik.ru ранее писал о том, что в гостинице Villa le Premier произошла перестрелка. По данным полиции Одесской области, инцидент произошел из-за конфликта двух хозяев отеля. Один из них нанял для участия в потасовке охранную фирму «Олимп Юг», другой — агентство «АС».

В одесской гостинице Villa le Premier прокомментировать перестрелку Sobesednik.ru не смогли.

«К сожалению, мы не комментируем ничего. На данный момент не могу вам ничего сказать», — сказала сотрудница отеля.

Тем временем сотрудники охранной фирмы «Олимп Юг», охранники которой, по версии полиции, причастны к перестрелкам, о случившемся не знают.

«Этого я не знаю, это мне неизвестно, — ответила сотрудница фирмы на просьбу Sobesednik.ru прокомментировать произошедшее. — Такой информации мы не даем».

С охранным агентством «АС» Sobesednik.ru связаться не смог.

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