Общество
17:16, 07 Сентября 2016 Версия для печати

МЧС не подтвердило данные о человеке под завалами дома в Москве

В МЧС рассказали о происходящем у здания на востоке Москвы, где рухнула стена.

Sobesednik.ru ранее писал о том, что на Волгоградском проспекте в Москве у здания рухнула стена. Как уточнили в пресс-службе МЧС, у здания рухнула шахта лифта.

«В неэксплуатируемом здании произошло обрушение старой лифтовой шахты на площади 100 кв. м, — сказали Sobesednik.ru. — Пожарно-спасательные подразделения продолжают разбор завалов, сил и средств достаточно».

На вопрос о том, есть ли у ведомства информация о человеке под завалами, в МЧС ответили, что «информация о пострадавших не поступала».

Обвал пристройки на волгоградском проспекте #рухнулоздание

Фото опубликовано My name is Migo, bitches (@migogen)

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