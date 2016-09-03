Дмитрий Энтео: Арест блогера за ролик о ловле покемонов – благо

Блогер Руслан Соколовский приговорен к аресту на два месяца за ролик о ловле покемонов в храме

Православный активист Дмитрий Энтео прокомментировал арест блогера Руслана Соколовского за ролик о ловле покемонов.

Sobesednik.ru ранее писал о том, что в Екатеринбурге суд приговорил блогера Руслана Соколовского к двум месяцам ареста из-за того, что он снял ролик о ловле покемонов в Храме-на-Крови. Соколовский опубликовал запись в начале августа на своей странице в социальной сети, после чего она набрала почти полмиллиона просмотров.

Дмитрий Энтео, основатель движения «Божья воля», ранее выступавший против ловли покемонов в храмах, сказал Sobesednik.ru, что рад решению суда.

«Я, безусловно, рад, что этого человека арестовали. Это уверенный шаг для Российской Федерации к статусу правового государства, — считает Энтео. — Этот человек совершил особо тяжкое преступление, предусмотренное целым рядом статей уголовного кодекса».

Православный активист подчеркнул, что блогер знал, на что идет, когда снимал видео — в начале его ролика он разместил вставку, объясняющую наказание за подобные действия. «Он сознательно пошел на преступление. Более того, он сделал это для экономической выгоды — он получает просмотры от школьников, которые попали под влияние культур, созданных социальными сетями. Его видео посмотрело около полумиллиона человек, он получил за это деньги, он живет на это», — сказал Энтео.

Он напомнил, что Соколовский снимал свое видео в храме, построенном на месте убийства Николая II и царской семьи.

«Это сакральное место для миллионов русских людей, — заметил активист. — Он не просто вел себя неподобающе, он наложил на момент богослужения музыку, копирующую духовные песнопения с грязным страшным матом в адрес Богородицы. После этого на фоне храма он осознанно похулил Иисуса Христа абсолютно грязным образом и призвал других молодых людей следовать его примеру и саботировать работу других религиозных учреждений».

По словам Дмитрия Энтео, блогер вел себя так не впервые. «До этого он уже очень много раз хайпил с помощью грязного богохульства, в первую очередь в адрес представителей Русской православной церкви, — рассказал активист. — То, что произошло — это абсолютно закономерные последствия его преступления».

Православный активист Дмитрий Энтео Фото: Официальный сайт движения "Божья воля"

Энтео подчеркнул, что «если государство не будет пресекать подобные преступления, предусмотренные законом, то другого способа избежать социальной напряженности у нас нет». «Потому что верующие тогда не будут просто так молча смотреть, как их святыни хулятся и попираются, тем более в месте культурных сооружений, — уверен активист. — Поэтому я доволен тем, что этот человек останется под арестом. И надеюсь, что суд будет действовать в рамках закона и здравого смысла и этот человек не уйдет от отвественности».

То, что Руслан Соколовский может понести ответственность за снятое видео, пойдет на пользу не только ему, но и другим, считает Энтео.

«Это нужно не только ради него и исправления его судьбы — видно, что он пошел не по той дороге, по которой стоит. Это важно для тех сотен тысяч молодых людей, которые попали под влияние подобных в кавычках лидеров общественного мнения среди молодежи, которым прививается хула над православием как часть культуры», — сказал активист.

Говоря о самом приложении Pokemon Go и ловли покемонов, Энтео отметил, что не требовал, чтобы приложение было запрещено. «Мы сталкиваемся с этическими проблемами — с отношением сакральных пространств и дополнительной реальности», — заметил активист.

«Я предлагал найти некий компромис — дать возможность собственникам писать запросы для того, чтобы их дома, кафе, музеи, кладбища могли быть вычеркнуты из этой карты дополнительной реальности, чтобы их работа не саботировалась», — напомнил Энтео. Он добавил, что частной собственность являются и храмы — они принадлежат Русской православной церкви.

«Хоть Nintendo и говорила, что готова делать шаги в этом направлении, конкретно ничего сделано не было. Да и самой презентации приложения, насколько я понимаю, в России еще не было официального», — рассказал активист.

В конце разговора с Sobesednik.ru Дмитрий Энтео подчеркнул, что рад, что инцидент был рассмотрен судом. «То, что данный вопрос решен в правовом поле, а не нападением на него на улице каких-то неуравновешенных людей — это же благо», — сказал он.