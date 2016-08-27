Общество
13:43, 27 Августа 2016 Версия для печати

Полиция ищет сбившего пешеходов в ЗАО "гонщика" на Mercedes

Водителя, на большой скорости сбившего двух человек в Москве и сбежавшего с места аварии, продолжают искать.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что на западе Москвы водитель на Mercedes сбил двух человек и скрылся с места происшествия, бросив машину. В результате ДТП женщина погибла, а мужчина был доставлен в больницу.

В пресс-службе столичной Госавтоиспекции Sobesednik.ru уточнили, что авария произошла 27 августа в 00:30. Сейчас продолжаются мероприятия по розыску водителя автомобиля, сбившего двух человек. Пострадавший мужчина остается в больнице. Информации об изменении его состояния здоровья пока не поступало.

В то же время очевидцы рассказали порталу Life, что вместе с водителем автомобиля в Mercedes в момент аварии была одна пассажирка. Mercedes врезался в людей на большой скорости.

Отмечается, что пешеходы, на которых наехал автомобиль, переходили дорогу в неположенном месте.

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