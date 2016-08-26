Центры справедливости

Спешность, с которой чиновники исправляют многие свои ошибки, свидетельствует: репутация у центров справедливости серьезная

Когда чиновники не выполняют свои обязательства, гражданам приходится взять бремя решения этих задач на себя.

«Учим чиновников «слышать» людей»

Оказывается, многие вопросы, решения которых люди ждут годами, можно решить чуть ли не за день. В этом убеждаются сотрудники центров защиты прав граждан, которые с начала 2015-го открывает партия «Справедливая Россия».

Тогда в нескольких регионах страны заработали сразу 11 таких центров. Сегодня их уже 78! Сотрудники центров сумели помочь многим россиянам решить самые больные вопросы. Например, споры в сфере ЖКХ. Ведь иногда бесстыдный обман идет на сотни тысяч рублей...

– Мы первыми из всех партий вышли «из телевизора» к людям решать их проблемы, – говорит лидер СР Сергей Миронов. – Гражданам нужны не отвлеченные дискуссии и обещания, а конкретная помощь. Наши центры осуществляют народный контроль в сфере ЖКХ, а также помогают чиновникам лучше «слышать» людей.

Сейчас Сергей Михайлович ездит по стране, сам принимает людей и видит, как много еще предстоит сделать.

Получить квартиру за один день

Оказывается, можно и так. Если все делать по закону и относиться к людям по-человечески. Вот одна из побед «мироновских» центров.

Кристина Пилипенко из города Калининска (Саратовская обл.) – студентка и сирота. По закону она должна была получить жилье от государства. Но 4 года слышала лишь традиционное «квартир нет»...

– Еще в 2012-м я собрала все документы, – рассказывает Кристина, – и встала в очередь для детей-сирот. Долго ждала, потом, уже в 2015-м, обратилась в суд. Он встал на мою сторону. Но и по решению суда жилья мне не дали. И тогда я в отчаянии обратилась в центр справедливости. И случилось чудо – в этот же день меня отправили на жеребьевку в областное министерство ЖКХ. Там разыгрывались 43 квартиры. Мне досталась та, что в поселке Солнечный. Это какое-то счастье – однокомнатная квартира на втором этаже с отделкой, пластиковыми окнами, большой лоджией...

Почему чиновники годами не рассказывали девушке о том, что в региональном министерстве ЖКХ регулярно проводятся жеребьевки для первоочередников, детей-сирот? Как уверяют в ведомстве, любой может узнать о дате, времени и месте жеребьевки на их сайте, а жеребьевки проводятся по мере поступления квартир и к концу года такие мероприятия проводятся чаще. Так что же позволяло 4 года утаивать эту информацию от девушки, принуждая ее мыкаться без жилья все эти годы?

Суд им не указ?

Кстати, ситуация, когда решения судов не выполняются – повсеместная. Так, многодетная мать из Благовещенска три года безуспешно билась с чиновниками за благоустроенное жилье. Даже в суд обращалась – и решение было в ее пользу, но... «Квартир нет». И точка.

– Честно скажу, было очень тяжело, – рассказывает Ирина Ровкина. Еще бы не тяжело: семья приехала в Благовещенск из-под Читы в 2010-м, трое детей, из которых один инвалид, другой совсем кроха... – Мыкались по съемным квартирам, пока кто-то не подсказал, что как многодетная семья мы имеем право на получение жилья от местной администрации. Я и подумала: почему же не воспользоваться своим правом? В 2013-м начали собирать документы, даже в Читу пришлось не раз съездить... В мае 2014-го нас поставили на учет. Но полгода – тишина, про нас просто забыли. Мы на последние деньги наняли адвоката. В марте 2015-го обратились в суд, который постановил выделить нам квартиру. Но жилья нам все равно не дали. И тогда, уже в феврале 2016-го, я обратилась в центр справедливости. И знаете, решение нашлось, и быстро! Вы не представляете, как я им благодарна!

26 млрд рублей помогли вернуть людям сотрудники центров, открытых «Справедливой Россией». Эти деньги недобросовестные коммунальщики вытянули из карманов россиян незаконно

А ведь, казалось бы, решение-то лежало на поверхности: не можете дать квартиру – отдайте деньгами. Сами купят. В общем, сотрудники центра помогли Ровкиным составить исковое заявление, и суд принял решение взыскать с должника денежный эквивалент стоимости жилого помещения – 4,8 млн руб.

Ведь, оказывается, можно! Особенно если хотеть по-настоящему следовать закону.

Покупали кастрюли, а оказались в кабале

А в Нижнем Тагиле пришлось столкнуться с откровенным мошенничеством. Некие люди, представляясь сотрудниками фирмы «Эколайф», обзванивали горожан – исключительно тех, кто старше 50 лет – и предлагали поучаствовать в кулинарном шоу с обязательными призами для всех участников.

Пожилых людей приглашали в кафе, собирали паспортные данные, оформляли кредитные договоры и подолгу обрабатывали, уговаривая подписать документы, подтверждающие получение «подарков».

А приехав домой с наборами кастрюль, тагильчане с ужасом обнаруживали – они, оказывается, еще и кредитный договор с банком подписали. Кто на 70 тыс. рублей, кто на все 200...

Сотрудники центра, куда обратились обманутые, привлекли полицию, и «гастролеры» вынуждены были вернуть обманутым порядка 870 тыс. рублей.

Похожая история, только уже с липовым банковским кредитом, произошла в Уфе. Там безработная Зиля Шарипова обратилась в компанию, которая обещала ей бесплатное обучение торговле на бирже, а в итоге обманом навязала кредит в 100 тыс. рублей под 36% годовых! Все попытки женщины самостоятельно избавиться от навязанной кабалы успеха не имели.

– Я просто счастлива, что существует такой центр. – Восторг у Зили до сих пор не проходит. – Мне помогли написать все необходимые запросы и контролировали, чтобы решения по ним были приняты. Теперь меня избавили от незаконного кредита!

Обманы по расчетам ЖКХ лидируют

Но больше всего россияне жалуются на коммунальщиков (более 80% обращений по всей стране). Причем непонятно, куда смотрят правоохранители: обман-то идет на сотни тысяч, а иногда и на миллионы.

Так, недавно только по четырем домам в Казани местному центру справедливости удалось вернуть жителям 3 млн переплаченных ими рублей. Получив небывалые суммы за отопление в платежках, жители начали разбираться... Управляющие компании объясняли такие счета результатами корректировки за отопление.

Однако люди в такое объяснение не поверили и обратились в «мироновский» центр. Там запросили в УК необходимые данные. И нашли разницу – причем немаленькую.

Самое удивительное, что УК вовсе не стесняются таких вещей. Вернув казанцам 3 млн рублей, они наивно объяснили произошедшее технической ошибкой. Остается непонятным: что мешало им найти эту ошибку раньше, когда жители впервые к ним обратились?

Страшная вырисовывается картина. В каждом регионе люди сталкиваются с бездействием чиновников, с равнодушием и обманами. Это касается всех сфер жизни: множество жалоб поступает и по вопросам здравоохранения, трудовых конфликтов... Даже получить положенную по закону ребенку-инвалиду бесплатную путевку в санаторий становится проблемой. Ну не позор ли это?

При таком положении дел у граждан неизбежно возникает вопрос: а зачем нам такие чиновники? И почему на их зарплаты идет столько народных денег, когда все вопросы, которыми они должны заниматься, на самом деле решают не они, а общественные организации?

Цифра

26 млрд рублей помогли вернуть людям сотрудники центров, открытых «Справедливой Россией». Эти деньги недобросовестные коммунальщики вытянули из карманов россиян незаконно.

P.S. Пока верстался номер, стало известно о попытке поджога Центра защиты прав граждан в Екатеринбурге. Незадолго до инцидента центр помог вернуть гражданам 2,5 млн руб.