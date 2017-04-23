Жительница Кубани делает бизнес на детских вигвамах ручной работы

Детскую игру в «домик» жительница Краснодарского края превратила в бизнес: она делает вигвамы для детей.

Шторы и лопаты

Когда деревья были большими, а Елена Ткачук – маленькой, она любила сооружать дома из подручных средств. Как это делается, все прекрасно помнят: несколько стульев, большое покрывало – и вот уже ты в домике. А когда у Елены появились свои дети, она решила им помочь.

– У моей старшей дочери Жени есть своя комната, а младшей, Саше, отдельной не хватило, – рассказывает она. – И мы с мужем решили устроить для нее личный уголок в нашей спальне. Я стала искать идеи в интернете и на одном австралийском сайте увидела детские типи.

Типи, или вигвам, – традиционный индейский дом-палатка. Уменьшенные версии таких домиков для детей очень популярны в США и Канаде и пока редкость для нас. Большинство родителей на месте Елены Ткачук стали бы искать, где купить такой вигвам, а она решила его сшить. Вообще-то Лена – экономист, в прошлом налоговый инспектор, но первой работой в ее жизни было шитье.

Елена Ткачук Фото: личный архив Елены Ткачук

– Я еще в школу не ходила, когда мама научила меня шить, – говорит она. – На первых курсах университета зарабатывала тем, что обшивала клиентов. А потом как отрезало. Пока не началась эта история с вигвамами, я лет десять к шитью не притрагивалась вообще.

Обычная штора из вышитой органзы, кусок хлопка и четыре черенка для лопат из хозяйственного магазина – вот из этого странного набора Елена Ткачук и сделала вигвам для дочки.

Первый дом – комом

– Тот первый домик был весь несуразный и косой, – смеется она. – Но я получила столько вдохновения! В налоговой я к тому моменту уже не работала и думала о смене профессии. И когда шила тот первый вигвам, почувствовала: вот это – мое.

Еще раньше, изучая зарубежные сайты, Лена заметила, что в других странах такие домики активно продаются. Когда Сашин был готов, она для интереса выложила его фото в инстаграме – и почти сразу получила заказ.

– Девушка из моего города спросила, могу ли я сшить нечто подобное и для нее, – вспоминает Елена. – Я, честно говоря, не ожидала. В итоге сшила точно такой же домик, как и для Саши, – один в один. Потом стали появляться другие заказы – немного, но было очевидно, что людям нравится. Тогда я решила, что хочу превратить это в нечто большее, чем просто хобби.

Бизнесом шитье детских вигвамов стало в начале 2016 года, когда Елена открыла онлайн-магазин на сайте etsy.com. Это торговая площадка, где люди со всего мира продают вещи, сделанные своими руками. Регистрация заняла пару дней, и уже на десятый день ее магазин My Happу Teepee получил первый заказ. А к концу года Елена продала больше 220 детских вигвамов – 188 из них уехали в 25 стран.

«Кому это нужно?»

Вообще-то близкие Елены в ее затею с шитьем вигвамов сначала не поверили. Муж-юрист скептически заметил, что очень удивится, если Лена продаст хотя бы один такой домик.

– Он не мог понять, кому это нужно и зачем, – вспоминает она. – Честно говоря, было немного обидно. Но я все равно была уверена, что кому-то мои вигвамы точно нужны. А сейчас муж видит: все работает.

Кроме etsy.com, Елена продает вигвамы через собственный сайт – магазины различаются клиентурой и ценой, хотя товар одинаковый. В первом случае заказы поступают от иностранцев, сайт рассчитан на россиян. Елена говорит, что российские цены ей пришлось адаптировать с учетом наших реалий: например, самый простой вигвам стоит 2999 рублей, а самый популярный – 5990. Иностранные клиенты готовы платить за те же домики минимум на 50 процентов больше.

А кому это нужно и зачем, Лена легко может рассказать, потому что много общается с клиентами. Если россияне обычно строят отношения на уровне «заказал – оплатил – получил», то иностранцы умудряются в письмах обсуждать заказ и попутно погоду, детей, собак и массу всего. В основном это женщины из США, Канады и Западной Европы, которые заказывают домики в подарок – на день рождения или на Рождество. Их детям и внукам от 1 до 10 лет.

– Чем дети старше, тем больше им нравится играть в вигвамах. Самый лучший возраст – 5–8 лет, – объясняет Елена. – Когда я сшила Саше ее первый домик, ей был годик – честно говоря, тогда это было для нее не особенно интересно. Сейчас ей 4 года, и она может просидеть внутри весь день.

Первым клиентом Елены Ткачук на etsy.com была бабушка из Лондона, которая заказала вигвам для внука. Магазин был совсем новый – ни репутации, ни отзывов, зато почти 6 тысяч конкурентов – столько продавцов на том же сайте предлагали на тот момент детские вигвамы. Сейчас их – 11 тысяч. Елена говорит, что это ей не мешает – у нее свои сильные стороны:

– Эта торговая площадка так устроена, что количество положительных отзывов играет огромную роль – чем их больше, тем заметнее твой магазин. Первая клиентка написала мне много хорошего. С тех пор я очень внимательно слежу за тем, чтобы покупатели оставались довольны. Бывают разные ситуации – неприятные обычно случаются при пересылке. Причем проблем с нашей почтой нет, она работает как часы. Но бывало, что после пересечения границы посылка где-то задерживалась или терялась. Это не моя вина, но в каждом подобном случае я возвращаю клиентам деньги. Для меня важно, чтобы у них не оставалось негативных эмоций.

Не только для детей

Кстати, с тем первым заказом случилась проблема, о которой почтенная английская дама ничего не знает. Уже когда вигвам был сшит, отутюжен, сложен и готов к отправке, неожиданно выяснилось, что ничего не получится. Опоры оказались слишком длинными.

– По России я без проблем отправляла упаковку длиной 160 см, – объясняет Елена. – А для зарубежных посылок, как оказалось, есть ограничения – максимум 1,05 см. Мы в панике стали искать по знакомым, кто бы мог сделать разборную конструкцию. Нашли мастера, а он заломил такую цену, что четыре палки вы-шли бы дороже, чем весь вигвам целиком с пересылкой в Лондон. В итоге в соседнем городе чудом отыскали семейную мастерскую, которая за один день сделала для нас отличную конструкцию – и до сих пор делает.

Сейчас Елена Ткачук шьет не только вигвамы и не только для детей. Недавно ассортимент ее магазина пополнился детскими креслами-мешками и домиками для животных. Что-то не приживается – например, вешалки в виде зверушек, что-то в мечтах – к примеру, детское постельное белье с авторскими рисунками. Но вигвамы, с которых все началось, – это, похоже, надолго.

– Можно ли на вигвамах заработать на квартиру? – смеется Лена. – У нас в Кропоткине пусть на маленькую, но можно.

Детали

Инструменты. Нужны швейная машина и оверлок (для обработки срезов). Стоят они 15–25 и 20–70 тысяч рублей соответственно. Работать можно дома. «Сейчас я понимаю, что нужно сразу покупать промышленное оборудование. Оно по стоимости аналогично бытовому, а по производительности труда и качеству работы – несравнимо лучше», – советует Елена.

Материалы. На закупку материалов для первого вигвама Елена потратила 3 тысячи рублей – столько стоили два вида ткани, органза и хлопок, и черенки для лопат. На один домик уходит 3–5 метров ткани.

На покупку материалов для первого вигвама Елена потратила 3 тысячи рублей Фото: Архив редакции

Реклама. Продвигаться можно бесплатно через социальные сети. Важную роль играют красивые фото – их Елена делает сама, но дважды приходилось прибегать к услугам фотографов (в Кропоткине это стоит 4–5 тысяч рублей).

Другие расходы. Налоги Елена платит по упрощенной схеме – 6 процентов. Бухгалтерскую отчетность тоже делает сама – пригодился опыт работы в налоговой. На etsy.com ей приходится отчислять площадке 5–7 процентов от стоимости каждой проданной единицы товара, еще 20 центов стоит добавление любого нового предложения.