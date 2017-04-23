Выпавший с утра снег в Крыму удивил синоптиков

23 апреля в Крыму наблюдается необычное явление: с утра на территории полуострова идет снег.

Как сообщает ТАСС, снег в Крыму идет с самого утра воскресенья. В Симферополе он лег крыши домов и деревья. Дежурный синоптик Крымского гидрометцентра Татьяна Адрианова в комментарии агентству сказала, что снег на полуострове в конце апреля — «очень редкое явление». «Такого не было очень давно. Снег идет практически по всему полуострову, кроме южного берега и ряда приморских городов», — сказала Андрианова.

Она добавила, что подсчитать количество выпавших осадков пока сложно, так как «снег в некоторых регионах идет с дождем, так называемый мокрый снег».