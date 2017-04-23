Общество
Источник: Интерфакс
09:36, 23 Апреля 2017 Версия для печати

Синоптики в 4-й раз продлили штормовое предупреждение в Москве

В воскресенье, 23 апреля, синоптики ожидают сильный ветер с порывами до 15 м/с и выше.

Как сообщили «Интерфаксу» в столичном Метеобюро, с 10:00 до 21:00 23 апреля в Москве объявлено штормовое предупреждение. Синоптики ожидают ветер с порывами до 15 м/с и выше.

Отмечается, что штормовое предупреждение уже было объявлено в столице с 13:00 до 22:00 21 апреля и продлевается в четвертый раз.

В Гидрометцентре агентству рассказали, что порывы ветра могут достигать 20 м/с. Синоптики ожидают дожди, температура воздуха не превысит 7 градусов тепла.

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