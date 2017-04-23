Общество
Источник: РИА "Новости"
09:53, 23 Апреля 2017 Версия для печати

Раненного при атаке на ФСБ в Хабаровске дважды прооперировали

Пострадавший при нападении на ФСБ в Хабаровске находится в реанимации, он пришел в себя и разваривает.

Sobesednik.ru ранее писал о том, что 21 апреля в Хабаровске произошло вооруженное нападение на приемную управления ФСБ. 18-летний молодой человек открыл стрельбу и убил одного из посетителей и сотрудника ведомства. Один человек при стрельбе пострадал.

В ФСБ уточнили, что нападавший перед преступлением похитил в тире карабин и два пистолета и убил инструктора.

Главврач 1-й клинической больницы Хабаровского края Сергей Пудовиков сообщил РИА «Новости» о том, что пострадавшему при нападении провели две операции, состояние мужчины оценивается как тяжелое, но стабильное.

«В субботу вечером пациенту сделали повторную операцию — у него выявили контузию кишки. Состояние тяжелое, но стабильное, пациент в сознании, разговаривает. Пока он находится под постоянным наблюдением в реанимации. Завтра будет решаться вопрос о переводе его в обычную палату», — рассказал Пудовиков.

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