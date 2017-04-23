Общество
Источник: СКР по Москве
07:36, 23 Апреля 2017 Версия для печати

На не пропустившего детскую "скорую" в Москве водителя завели дело

Следственный комитет завел уголовное дело в связи с воспрепятствованием проезда детской «скорой» в Москве.

Как сообщается на сайте СКР по Москве, уголовное дело было возбуждено после того, как в ряде СМИ появилось видео инцидента с детской скорой помощью в столице. На видео запечатлено, как водитель дорогостоящей иномарки не уступил дорогу «скорой» с включенными спецсигналами, а после остановился и начал выяснять отношения с водителем «скорой». Инцидент произошел на улице Солнечной в районе Царицыно ВАО Москвы.

Сейчас следователи устанавливают обстоятельства произошедшего и разыскивают иномарку, а также ее водителя.

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