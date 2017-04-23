"Моя улица": что перекопают – и благоустроят – в Москве этим летом

В прошлом году была перерыта из-за ремонта вся Тверская улица

Насколько эффективна столичная программа «Моя улица», узнал Sobesednik.ru.

В этом году в рамках программы «Моя улица» будет реконструировано более 30 парков, 80 улиц и 3 тысячи дворов. Чем это грозит москвичам?

Помните, как в прошлом году была перерыта из-за ремонта вся Тверская улица? В этом году то же самое будет происходить на близлежащих к Кремлю улицах (Новая площадь и участки от Китайгородского проезда до Ильинки, вдоль Ильинского сквера) и в районе Бульварного кольца. Причем на Гоголевском, Покровском и Яузском бульварах работы будут вестись с обеих сторон.

Перероют Петровку (от ул. Каретный Ряд до Петровских Линий), Краснопресненскую и Якиманскую набережные, а также несколько (1, 3 и 4-й) Голутвинских переулков.

В принципе основной этап работ начался еще 10 апреля: там будут созданы новые общественные пространства, благоустроены прилегающие дворовые территории и... расширен тротуар.

Власти обещают: дороги перекрыты не будут, в работе задействуют лишь крайние полосы дорог... Однако столичные жители знают цену этим обещаниям, так что готовятся не только к мощным пробкам, но и вообще к автомобильному коллапсу.

В дополнение автомобилисты лишатся еще и доступа к 133 парковочным местам, которые расположены на участках проведения работ.

В общем, водителей новость о благоустройстве московских улиц едва ли сможет обрадовать.

Но есть и более оптимистичные новости: вскоре должна разрешиться проблема с ливневками, которые из-за ремонта улиц в прошлом году не работали, и Москва буквально захлебывалась после сильных ливней. На этот раз чиновники обещают про стоки не забыть и проложить 40 км ливневой канализации.

На все это (и не только) в 2017–2018 годах будет потрачено по меньшей мере 126 млрд рублей.

Предыдущие итоги

За 2015 год отремонтировано 47 улиц. Было выделено 21 млрд руб.

За 2016 год отремонтирована 61 улица. Было выделено 22,4 млрд руб.