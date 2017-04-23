Общество
Источник: Гидрометцентр РФ
11:27, 23 Апреля 2017 Версия для печати

20 градусов тепла пообещали синоптики москвичам 28 апреля

В Гидрометцентре России сообщили об улучшении погоды в конце апреля в Москве.

Sobesednik.ru ранее писал о том, что в столице объявлено штормовое предупреждение.

Согласно прогнозу, опубликованному на сайте Гидрометцентра РФ, в конце апреля москвичей ждет потепление. В понедельник, 24 апреля, в столице будет еще прохладно — температура поднимется только до 9 градусов тепла.

Уже во вторник, 25 апреля, термометры покажут 11 градусов выше нуля, а в среду, 26 апреля, — 17 градусов выше нуля.

В четверг, 27 апреля, в Москве будет 19 градусов тепла, а в пятницу, 28 апреля, синоптики ожидают потепление до 20 градусов.

С понедельника по четверг синоптики прогнозируют облачность и небольшие дожди.

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