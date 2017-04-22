Общество
Источник: РБК
14:23, 22 Апреля 2017 Версия для печати

Власти хотят запретить работать не прошедшим диспансеризацию

Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович призвал не допускать к работе сотрудников, не прошедших плановую диспансеризацию.

Как сообщает издание РБК, об этом Дворкович заявил на пленарной сессии Красноярского экономического форума. В качестве примера успешного применения подобной практики он привел «Росатом». По словам Дворковича, на предприятиях госкорпорации электронный пропуск сотрудника блокируется, если он своевременно не прошел медицинское обследование.

«Что касается того того, чтобы не пускать на работу не проверивших здоровье, то от места работы это не должно зависеть», — подчеркнул вице-премьер.

Дворкович отметил, что к таким методам стоит прибегать не только в «Росатоме», но также в Минэкономразвития и «на спортивной площадке».

Также политик сообщил, что правительство уже рассматривает вопрос постепенного отказа от трудовых книжек. При этом Дворкович отметил, что это «уже не прорывная идея» и уход от трудовых книжек почти стал реальностью, однако за них все еще «цепляется» наше законодательство.

Полностью отказаться от использования трудовых книжек, по словам Дворковича, можно будет лишь после разработки нового единого реестра ФНС.

Эта мера, как утверждает вице-премьер, будет действовать практически «по всем лицам».

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Соловьева Екатерина

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