Видео с Навальным-Гитлером убрали с YouTube из-за авторских прав

Видеролик, авторы которого сравнили Алексея Навального с Гитлером, удалили с YouTube по просьбе пользователя.

Напомним, Sobesednik.ru писал о том, что студентам Владимирского государственного университета показали фильм, в котором оппозиционера Алексея Навального сравнивают с лидером фашистской Германии Адольфом Гитлером.

Как сообщает телеканал «Дождь», провокационное видео, призванное опорочить Навального, было удалено с сервиса YouTube. При прохождении по ссылке на ролик сайт выдает пользователям сообщение о том, что доступ к нему был закрыт в связи с заявлением о нарушении авторских прав. При этом указывается, что жалобу администрации сайта подал пользователь с ником Инокентий Тракторист.

Как отмечает «Дождь», схожий псевдоним, отличающийся лишь двумя буквами «н» в имени, использует видеоблогер Эльдар Джарахов. Он является соавтором проекта «Успешная группа», который в 2013 году был удостоен «Медиа премии Рунета» как лучший видеопроект.

Комментарий от самого Джарахова по поводу блокировки ролика про Навального «Дождю» пока получить не удалось.