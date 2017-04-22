В регионах РФ подставные боевики пронесли "бомбы" в метро

В Екатеринбурге в ходе антитеррористической проверки подставной смертник без труда пронес муляж бомбы в метро.

Как сообщает веб-портал Life со ссылкой на источник, в марте ФСБ совместно с Ространснадзором провела ряд антитеррористических проверок в метро Екатеринбурга, Нижнего Новгорода и Самары. Проверить региональные метрополитены на противодействие возможной угрозе теракта поручил первый зампред правительства РФ Игорь Шувалов.

Эти регионы интересны чекистам и потому, что там должны пройти матчи чемпионата мира по футболу и Кубка конфедераций.

В итоге, во всех трех городах служба безопасности в подземке показала свою полную негодность. Сотрудники спецслужб, притворившись террористами, смогли беспрепятственно пронести на станции муляжи взрывных устройств, пишет Life.

Лишь в Екатеринбурге сотрудники метрополитена сумели вычислить потенциального террориста на станции «Проспект Космонавтов», но уведомили руководство не по каналам экстренной связи.

В числе прочего сотрудники ФСБ обнаружили многочисленные нарушения в видеонаблюдении. Так, камеры в метро Екатеринбурга не фиксировали работу служб безопасности и не показывали, что происходит в инженерных помещениях. «Случись на станции ЧП — при его расследовании силовики не смогли бы восстановить картину произошедшего», — отмечает Life.

Повышенное внимание к вопросу безопасности в российских метрополитенах было вызвано недавним терактом в метро Санкт-Петербурга, который произошел 3 апреля.