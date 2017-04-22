Общество
07:50, 22 Апреля 2017 Версия для печати

Трамп запретил ExxonMobil искать нефть в России из-за санкций

Министерство финансов США запретило компании ExxonMobil добывать нефть в России.

Как пишет «Интерфакс» со ссылкой на заявление директора концерна Стивена Мнучина, решение о запрете деятельности ExxonMobil в России было принято после консультации с президентом США Дональдом Трампом.

Ранее на этой неделе компания попросила Минфин разрешить ей возобновить бурение в России в рамках сотрудничества с «Роснефтью».

Как уточнило издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники, американцы планировали продолжить разработку месторождения в Карском и Черном морях.

Против снятия ограничений, введенных в 2014 году из-за антироссийских санкций, выступили многие члены сената. Так, за сохранение запрета высказались республиканские сенаторы Марко Рубио и Джон Маккейн, демократ Боб Менендез, а также конгрессмен-демократ Элиот Энгел.

Свою просьбу разрешить бурение в России ExxonMobil подкрепила тем, что ее европейские конкуренты Eni и Statoil продолжают разработку месторождений нефти и газа в России.

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