Сыну российского депутата в США дали 27 лет за хакерство

Американский суд приговорил обвиняемого в кибермошенничестве россиянина Романа Селезнева к 27 годам тюрьмы.

Напомним, Sobesednik.ru писал о том, что Роман Селезнев, сын депутата Госдумы от ЛДПР Валерия Селезнева, в 2014 году был задержан американскими спецслужбами в связи с подозрением в кибермошенничестве. 19 апреля стало известно, что Селезнев признал свою вину. Обвинение просило суд назначить ему наказание в виде 30 лет лишения свободы.

Как пишет газета Seattle Times, Федеральный окружной суд Сиэтла (штат Вашингтон) 21 апреля вынес приговор по делу Селезнева. Гражданина РФ признали виновным в хакерской деятельности и приговорили к 27 годам лишения свободы.

Адвокат осужденного Игорь Литвак назвал данное решение несправедливым и намерен обжаловать приговор.

«Приговор абсолютно несоразмерный и необоснованный. Уже в понедельник, 24 апреля, будет подано уведомление о намерении подать апелляцию», – сказал юрист.

Он также напомнил, что Селезнев «очень серьезно болен», поскольку в 2011 году получил ранение во время теракта в Марокко. «Кроме того, у него диагностирован гепатит», – добавил Литвак.