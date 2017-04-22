Штормовое предупреждение объявили в Москве из-за ветра и осадков

В выходные в столице будет действовать штормовое предупреждение.

Как сообщает Life со ссылкой на МЧС России, в субботу в Москве ожидается резкое ухудшение погодных условий. Выходные встретят москвичей обильными осадками в виде дождя и мокрого снега, юго-западный ветер будет дуть со скоростью 15–20 м/с.

Такая погода сохранится ночью и утром в воскресенье, 23 апреля.

МЧС предупредило горожан о возможном ухудшении видимости и, как следствие, затруднении движения транспорта на дорогах. Возможно образование пробок, велик риск возникновения ДТП, также возможно учащение случаев травматизма горожан.

В связи с этим в столичном главке МЧС москвичей призвали быть внимательными и осторожными при выходе из дома.