Общество
Источник: Life
15:18, 22 Апреля 2017 Версия для печати

Штормовое предупреждение объявили в Москве из-за ветра и осадков

В выходные в столице будет действовать штормовое предупреждение.

Как сообщает Life со ссылкой на МЧС России, в субботу в Москве ожидается резкое ухудшение погодных условий. Выходные встретят москвичей обильными осадками в виде дождя и мокрого снега, юго-западный ветер будет дуть со скоростью 15–20 м/с.

Такая погода сохранится ночью и утром в воскресенье, 23 апреля.

МЧС предупредило горожан о возможном ухудшении видимости и, как следствие, затруднении движения транспорта на дорогах. Возможно образование пробок, велик риск возникновения ДТП, также возможно учащение случаев травматизма горожан.

В связи с этим в столичном главке МЧС москвичей призвали быть внимательными и осторожными при выходе из дома.

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