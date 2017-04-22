Программиста из РФ США винят в управлении вредоносным ботнетом

Суд предъявил новые обвинения программисту Петру Левашову, подозреваемому во влиянии на исход выборов в США.

Как ранее писал Sobesednik.ru, 36-летний Левашов был задержан в Барселоне по запросу американских спецслужб. По словам его супруги, программиста подозревают в создании вируса, который якобы оказал влияние на исход выборов американского президента.

Как сообщает РИА «Новости», в деле Левашова появились новые эпизоды. Об этом журналистам рассказал и.о. первого зампомощника генпрокурора Тревор Макфадден.

«Лишь вчера суд в Коннектикуте выдвинул против него обвинения по восьми пунктам в том, что он был руководителем ботнета Kelihos», — заявил Макфадден.

Как поясняет «Интерфакс», Kelihos представляет собой глобальную сеть из десятков тысяч зараженных компьютеров. По мнению американского суда, Левашов использовал ее «для осуществления вредоностных действий, в том числе сбора данных для входа в систему, массовой рассылка спам-сообщений, а также установки "программ-вымогателей" и других вредоносных программ».

Как сообщили в Минюсте США, в отношении россиянина уже много лет назад были возбуждены уголовные дела в Мичигане и Вашингтоне.

Ранее федеральный суд Аляски предъявил программисту обвинения в кибермошенничестве и незаконном перехвате электронных сообщений.

«Наш приоритет сейчас — экстрадировать его в США, чтобы ответить на обвинения. Мы определим подходящую последовательность этих обвинений, когда он будет привезен сюда», — добавил Макфадден.