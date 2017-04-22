Общество
08:48, 22 Апреля 2017 Версия для печати

Программиста из РФ США винят в управлении вредоносным ботнетом

Суд предъявил новые обвинения программисту Петру Левашову, подозреваемому во влиянии на исход выборов в США.

Как ранее писал Sobesednik.ru, 36-летний Левашов был задержан в Барселоне по запросу американских спецслужб. По словам его супруги, программиста подозревают в создании вируса, который якобы оказал влияние на исход выборов американского президента.

Как сообщает РИА «Новости», в деле Левашова появились новые эпизоды. Об этом журналистам рассказал и.о. первого зампомощника генпрокурора Тревор Макфадден.

«Лишь вчера суд в Коннектикуте выдвинул против него обвинения по восьми пунктам в том, что он был руководителем ботнета Kelihos», — заявил Макфадден.

Как поясняет «Интерфакс», Kelihos представляет собой глобальную сеть из десятков тысяч зараженных компьютеров. По мнению американского суда, Левашов использовал ее «для осуществления вредоностных действий, в том числе сбора данных для входа в систему, массовой рассылка спам-сообщений, а также установки "программ-вымогателей" и других вредоносных программ».

Как сообщили в Минюсте США, в отношении россиянина уже много лет назад были возбуждены уголовные дела в Мичигане и Вашингтоне.

Ранее федеральный суд Аляски предъявил программисту обвинения в кибермошенничестве и незаконном перехвате электронных сообщений.

«Наш приоритет сейчас — экстрадировать его в США, чтобы ответить на обвинения. Мы определим подходящую последовательность этих обвинений, когда он будет привезен сюда», — добавил Макфадден.

читайте также:«Найти способ перехвата и расшифровки можно, но есть и большая вероятность того, что все труды окажутся напрасны...»
Хакер: "Заказчик" перехвата и расшифровки трафика РФ неадекватен
Свобода переписки в стране пока находится в безопасности несмотря на изыскания спецслужб, заверил Sobesednik.ru эксперт »

читайте также:
Эксперт об атаке хакеров: РФ может подготовить наступательное оружие
Эксперт в области интернет-безопасности назвал главной проблемой РФ отсутствие закрытых межведомственных сетей »

Также по теме
Трамп
Хакеры
Соловьева Екатерина

Подписаться на новости

Введите Ваш email:
email рассылки

Выбор читателей

﻿
Новости Партнеров

Loading...

Новое на сайте

Не только пляжи: развлечения в Эйлате на любой вкус
10:03, 22 Апреля 2017
Во второй части материала о туризме в Эйлате — об общении с пернатыми, одногорбыми и подводными обитателями курорта
»
Как сэкономить на счетах за свет: семь способов
07:06, 22 Апреля 2017
Sobesednik.ru выяснил несколько самых эффективных решений экономии электроэнергии
»
Дмитрий Быков: Десять лет без Ельцина
00:01, 22 Апреля 2017
Креативный редактор Sobesednik.ru Дмитрий Быков – о первом президенте Российской Федерации Борисе Ельцине
»