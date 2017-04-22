Глава музея Исаакия попросил губернатора об отставке с 1 июня

Директор музея Исаакиевского собора может уйти с занимаемой должности по состоянию здоровья.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник, глава Государственного музея-памятника «Исаакиевский собор» Николай Буров собрался подать в отставку 1 июня этого года.

«Сегодня он был на приеме у губернатора и попросил об отставке. В качестве причины Николай Витальевич указал состояние здоровья», – рассказал собеседник агентства.

«Интерфакс» напоминает, что рассчитанный на год контракт Бурова с комитетом по культуре Санкт-Петербурга истекает 6 июня.

Ранее глава музея заявлял, что скандал вокруг передачи Исаакиевского собора РПЦ может вынудить его уволиться.

«У оппонентов есть цель – вывести меня из оборота. Из оборота я и сам выйду, я уже не мальчик. Те методы, которыми они пользуются, доводы, которые они приводят, иногда смешны, иногда недобросовестны», – сказал руководитель музея.

Официального комментария по поводу просьбы об отставке от самого Бурова или представителей музея пока получить не удалось.