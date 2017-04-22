Общество
Источник: РИА "Новости"
13:52, 22 Апреля 2017 Версия для печати

Директор музея Исаакия не захотел ждать, пока его уволят

Директор музея Исаакиевского собора официально подтвердил свой уход в отставку.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что Николай Буров, чей контракт с музеем «Исаакиевский собор» истекает 6 июня, попросил петербургского губернатора уволить его с занимаемой должности.

В интервью РИА «Новости» директор музея подтвердил, что уходит в отставку с 1 июня. Такое решение Буров объяснил преклонным возрастом и нежеланием быть уволенным.

«Первого июня я перестану работать. Во-первых, я на 65-м году жизни, во-вторых, 5 июня заканчивается мой контракт. А я предпочитаю уходить по доброй воле: не быть уволенным, а уволиться по собственному желанию», — заявил Буров.

При этом он добавил, что ситуация вокруг музея в связи с передачей Исаакиевского собора РПЦ «пока никак не движется».

Однако, по его словам, комитет по культуре и мэрия Петербурга заверили, что «проявят максимум внимания к обустройству людей в любой ситуации».

«Я очень надеюсь на такое решение. А как будет развиваться ситуация, пока сказать трудно, она остается подвешенной», — заметил Буров.

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