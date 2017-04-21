Кудрин призвал снижать сроки заключения из-за отсутствия рабочей силы

Глава ЦСР Алексей Кудрин назвал избыточным лишение свободы на 2 года за «мелкие преступления».

Алексей Кудрин, глава Центра стратегических разработок (ЦСР), выступая на Красноярском экономическом форуме 21 апреля, призвал снижать сроки наказания за «мелкие преступления» в связи с отсутствием дополнительной рабочей силы.

«У нас сегодня за решеткой, в СИЗО, сидит более 600 тысяч человек, 200 тысяч человек их охраняют. Вместе с семьями тех, кто охраняет, можно сказать, что у нас более миллиона человек заняты в сфере охраны и сопровождения наказания. Мы считаем, что в условиях тех вызовов роста, отсутствия дополнительной рабочей силы мы должны пересмотреть [эту политику]», — цитирует Кудрина RNS.

Он также добавил, что лишение свободы на 2-3 года за «небольшие» преступления «избыточно».