Общество
Источник: RNS
11:12, 21 Апреля 2017 Версия для печати

Кудрин призвал снижать сроки заключения из-за отсутствия рабочей силы

Глава ЦСР Алексей Кудрин назвал избыточным лишение свободы на 2 года за «мелкие преступления».

Алексей Кудрин, глава Центра стратегических разработок (ЦСР), выступая на Красноярском экономическом форуме 21 апреля, призвал снижать сроки наказания за «мелкие преступления» в связи с отсутствием дополнительной рабочей силы.

«У нас сегодня за решеткой, в СИЗО, сидит более 600 тысяч человек, 200 тысяч человек их охраняют. Вместе с семьями тех, кто охраняет, можно сказать, что у нас более миллиона человек заняты в сфере охраны и сопровождения наказания. Мы считаем, что в условиях тех вызовов роста, отсутствия дополнительной рабочей силы мы должны пересмотреть [эту политику]», — цитирует Кудрина RNS.

Он также добавил, что лишение свободы на 2-3 года за «небольшие» преступления «избыточно».

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